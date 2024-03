Tuttosport sul Milan contro lo Slavia: "Sollievo, ma che buchi!"

vedi letture

Una vittoria per 4-2 non può essere salutata negativamente, anche perchè comunque ha permesso al Milan di crearsi un vantaggio di due gol in vista del ritorno sullo Slavia Praga. Eppure c'è la sensazione che si potessi fare molto di più e chiudere il discorso qualificazione, quantomeno in modo virtuale, dopo i 90 minuti di San Siro e con i cechi in dieci per gran parte della sfida. Invece i rossoneri hanno pagato due disattenzioni difensive che in Europa non vengono mai perdonate. Tuttosport per questa ragione, nella sua edizione uscita oggi in edicola, commenta così la partita: "Sollievo Milan, ma che buchi!"

Il quotidiano prosegue scrivendo: "A San Siro una vittoria (in 11 contro 10) assai più sofferta del previsto che avvicina i quarti però lascia interrogativi e perplessità. Lo Slavia pareggia il gol di Giroud e accorcia quelli di Reijnders e Loftus-Cheek. Pulisic per il 4-2". Gli interrogativi di cui si parla riguardano soprattutto l'organizzazione difensiva e la tenuta mentale. In superiorità numerica dal 26', a San Siro e con un avversario tecnicamente inferiore anche se coraggioso, i rossoneri non possono permettersi di subire due gol. Il vantaggio in vista di Praga c'è ma serviranno nervi d'acciaio.