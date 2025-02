Tuttosport sul Milan: "Ecco il 4-2-fantasia da Champions"

vedi letture

"Ecco il 4-2-fantasia da Champions ": titola così questa mattina Tuttosport in vista della sfida del Milan in casa del Feyenoord di mercoledì sera, valida per l'andata dei plyaoff di Champions League. I rossoneri voleranno domani a Rotterdam con diversi assenti tra giocatori non in lista come Bondo, Sottil e Jimenez, giocatori infortunati (Loftus-Cheek) e giocatori squalificati (Musah). Vista l'emergenza in mezzo al campo, Sergio Conceiçao è quasi obbligato (ma anche molto intrigato) a schierare il 4-2-fantasia visto nel secondo tempo contro l'Empoli, con Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao in campo tutti insieme contemporaneamente. L'unica alternativa potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto di Filippo Terracciano, per un Milan un po' più coperto e meno offensivo.

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan