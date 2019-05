Tuttosport sul Milan: "I rossoneri sono obbligati a fare 6 punti"

"I rossoneri sono obbligati a fare 6 punti": titola così questa mattina Tuttosport in vista della ultime due partite di campionato del Milan contro Frosinone e Spal. La squadra di Gattuso deve vincerle entrambe non solo per sperare fino all'ultimo di conquistare un posto in Champions League, ma anche per evitare di fare i preliminari di Europa League e iniziare a giocare partite ufficiali già a luglio.