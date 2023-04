Tuttosport sul Milan in campionato: "A Bologna sarà turnover"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

E' già tempo di vigilia di campionato per il Milan che domani alle 15 sarà al Renato Dall'Ara per sfidare il Bologna, una delle sorprese della Serie A in corso che punta all'Europa. Tuttosport titola così: "A Bologna sarà turnover". Pioli sa dell'importanza della sfida contro i felsinei ma i tempi accorciati non possono fargli volare il pensiero al Maradona, dove martedì i rossoneri si giocano un pezzetto di storia. Per la sfida contro Thiago Motta, il tecnico del Milan potrebbe decidere, oltre a Maignan certo del posto, di mandare in campo anche solo un titolare per reparto.