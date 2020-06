L'edizione odierna di Tuttosport titola così sul Milan in prima pagina: "Kjaer, un muro da confermare". Secondo il quotidiano torinese, il difensore danese, arrivato a gennaio in prestito dal Siviglia, sta dimostrando di meritare il riscatto alla fine di questa stagione grazie ad ottime prestazioni in campo, l'ultima di queste in Coppa Italia contro la Juventus.