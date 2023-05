Tuttosport sul Milan: "La rivoluzione parte dall'attacco: Leao 2028 e poi..."

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha cercato di parlare di cosa servirebbe al Milan nel prossimo mercato. Le idee sono chiare per chi scrive: "La rivoluzione parte dall'attacco: Leao 2028 e poi...". I rossoneri dovranno intervenire con decisione sul mercato, intervenendo praticamente in ogni reparto del campo: il vice Maignan se lo sono già assicurato, ora manca il resto.

L'acquisto che proprio non si può sbagliare è quello dell'attaccante: i rossoneri rinnoveranno Leao fino al 2028 e avranno Giroud come centravanti di esperienza, ora serve centrare il bomber da più di venti gol a stagione che manca da troppo tempo. Profili interessanti sono Aranutovic e Scamacca ma anche diversi attaccanti di Ligue1: da Openda a Balogun, passando per Ekitike.