Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Maldini, il lungo addio. Rangnick ultima goccia". L'incontro con Gazidis - si legge - ha un finale già scritto per un malessere che cova da un mese. Come potrebbe lavorare insieme all'allenatore tedesco definito: "Un profilo non da Milan"?