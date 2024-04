Tuttosport sul Milan: "Pioli felice: c’è un Chukwueze in più"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Pioli felice: c’è un Chukwueze in più". Dopo il gol di due settimane fa sul campo del Verona, Samuel Chukwueze sembra aver finalmente svoltato e ora il tecnico rossonero sa di avere in mano una carta importante in questo finale di stagione. La scorsa estate era stato l'acquisto più costoso del Diavolo, ma fino a poco tempo fa non aveva reso come tutti si aspettavano.

Ora però qualcosa sembra essere cambiato nella testa del nigeriano che ha fatto vedere cose molto interessanti anche sabato contro la Fiorentina. Dopo la gara, Alessandro Florenzi ha speso belle parole a Milan TV nei confronti di Chukwueze: "Sappiamo le qualità di Chukwu, sappiamo quello che può dare a questa squadra: è ovvio che ci sono giocatori che hanno bisogno di un giorno di adattamento e altri che hanno bisogno di mesi, speriamo che il suo sia finito, perché noi vogliamo vedere questo Samu".