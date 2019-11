Tuttosport sul Milan: "Tira aria di cessione. Arnault fa sul serio"

Bernard Arnault, l’imprenditore francese del lusso, sarebbe intenzionato ad acquistare il Milan. Le smentite sono già fioccate, da una parte e dall’altra, ma le voci continuano a circolare negli ambienti finanziari. Come riporta Tuttosport, che a sua volta cita Dagospia, emergono nuovi dettagli e particolari su una vicenda destinata a sopravvivere anche - come detto - ai classici “non c’è nulla” di rito. La trattativa con Elliott sarebbe tutt’altro che tramontata. Una banca d’affari starebbe già lavorando per arrivare a una prima valutazione dell’asset rossonero, mentre l’intermediario tra le parti sarebbe un ex presidente federale tifoso interista.