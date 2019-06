Tuttosport sul Milan: "Vendere per comprare, non solo Donnarumma"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno a pagina 16 al Milan con il titolo: "Vendere per comprare, non solo Donnarumma". Ai rossoneri servirà almeno - si legge - una cessione pesante per sistemare il bilancio e finanziare il prossimo mercato. Oltre al portiere, valutato 65 milioni, la società rossonera cercherà di fare plusvalenze con Suso e Kessie.