Tuttosport sul Newcastle: "Tonali non al meglio, Joelinton out"

Tuttosport questa mattina parla del Newcastle, avversario domani alle 18.45 del Milan in Champions League. Per i britannici una defezione sicura e un rientro: "Tonali non al meglio, Joelinton out". Sandro Tonali, grande ex della partita, è rimasto in panchina contro il Brentford dopo il problema rimediato in nazionale ma è da considerarsi recuperato per la trasferta inglese a San Siro. Chi invece non ci sarà è Joelinton, trequartista brasiliano, che sarà ai box per almeno due settimane. Il suo posto in campo, con ogni probabilità, sarà preso dal giovane Elliott Anderson.