Tuttosport sul nuovo tecnico: "Fonseca-van Bommel, è corsa a due per il Milan"

Il finale di stagione si avvicina per il Milan e contestualmente dovrebbero arrivare novità sulla scelta dell'erede di Stefano Pioli che, alla fine di quest'anno, lascerà la panchina rossonera dopo quasi cinque anni. Prima dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'addio del tecnico di Parma e subito dopo dovrebbe essere annunciato il nuovo tecnico rossonero. Chi siederà sulla panchina, però, ancora non è chiaro anche se sembra che il nutrito casting delle ultime settimane si sia ridotto a due soli nomi, quello di Paulo Fonseca e quello di Mark van Bommel.

Ed è per questo motivo che Tuttosport questa mattina titola così: "Fonseca-van Bommel, è corsa a due per il Milan". Il quotidiano riporta comunque che ai piani alti di via Aldo Rossi la scelta sarebbe stata già fatta: "La società avrebbe già deciso il nome del prossimo allenatore. Sarà reso ufficiale al termine della stagione". Nello specifico dei due candidati poi viene aggiunto nel sottotitolo: "Il Lille vorrebbe confermare il portoghese, tentato dall'ipotesi rossonera. L'olandese è molto stimato". Su Roberto De Zerbi, liberatosi dal Brighton, non ci sono invece novità: il tecnico non si vedrebbe su una panchina italiana.