Tuttosport sul secondo portiere: "Niente Sportiello? Fiducia a Tatarusanu"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha proposto nuovi sviluppi sulla situazione legata al secondo portiere del Milan, divenuta cruciale dopo la prospettiva di un recupero ancora più lungo per Maignan. Il titolo recita: "Niente Sportiello? Fiducia a Tatarusanu". Il primo nome sulla lista di Maldini e Massara è quello di Marco Sportiello, con cui ci sarebbe già un accordo per l'estate. Anticipare il suo arrivo, però, vorrebbe dire mettere mano al portafoglio con l'Atalanta che non sembrerebbe incline a degli sconti ma soprattutto non vorrebbe privarsi del suo portiere prima del tempo. Per questo l'agente del calciatore Beppe Riso starebbe già lavorando per cercare di convicnere i nerazzurri. L'unica altra opzione potrebbe essere quella di Alessio Cragno. Ma se non si trovasse una via di uscita, il Milan continuerebbe con Tatarusanu.