Tuttosport sul volto nuovo: "Messaggio a Pioli, Adli è il tuo jolly"

Solo un fugace test contro un avversario di molte categorie inferiore ma Yacine Adli ha già destato una buona impressione, così come l'aveva destata nel giorno della sua conferenza stampa e nei primi giorni di raduno. Tuttosport oggi in edicola titola così: "Messaggio a Pioli, Adli è il tuo jolly". Il nuovo membro della colonia francese rossonera può ricoprire diverse zone del campo ed è molto duttile, come ha confermato lui stesso nella conferenza, e si sa che a Pioli piace giocare con le posizioni dei suoi in campo. Nella sgambata con il Lemine si è già visto questo: Adli ha svariato su tutto il fronte offensivo scambiandosi con Diaz tra trequarti e out di sinistra, ma anche con Rebic andando ad agire quasi da falso nove. Un arma che Pioli potrà sfoderare e usare come coltellino svizzero.