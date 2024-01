Tuttosport sull'addio eventuale di Pioli: "Thiago Motta la prima scelta"

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, il futuro di Stefano Pioli al Milan non è certo. O meglio, è difficile credere oggi che il tecnico di Parma e il Diavolo possano continuare insieme: a fine stagione, salvo sorprese, ci si separerà. Per questo motivo, nonostante questo sia tutto da verificare con il tempo e con i fatti, escono fuori i primi nomi per possibili successori.

Per Tuttosport il primo della lista è Thiago Motta, allenatore del Bologna. Il titolo di oggi è chiaro: "Fine corsa Pioli. E' Thiago Motta la prima scelta". L'italo-brasiliano sta facendo benissimo con il Bologna che oggi è quinto in classifica. Piace al club perchè è giovane e sta dimostrando di saper valorizzare i giovani, aspetto che nel Milan di oggi è fondamentale. A questo si unisce anche un'idea nuova e fresca di calcio.