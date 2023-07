Tuttosport sull'attaccante: "Ritorna calda la pista Scamacca"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina torna a fare il punto sugli obiettivi in attacco del Milan e scrive così: "Ritorna calda la pista Scamacca". Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei colloqui con il West Ham per superare la Roma nella corsa a Gianluca Scamacca. Il giocatore gradirebbe un ritorno a casa in giallorosso e non vuole il prestito con obbligo ma un trasferimento definitivo.

Dal canto suo i rossoneri hanno provato, nelle ultime ore, a inserire anche Divock Origi come contropartita tecnica. Gli occhi rimangono anche su Morata, per il quale però si sono fatti avanti gli arabi, e Dia che ha una clausola da 25 milioni attivabile entro il 20 luglio e per cui sia Milan che Fiorentina hanno fatto delle offerte concrete.