Tuttosport sull'Europa League: "Loftus-Cheek sa come si fa"

Domani comincerà il percorso del Milan in Europa League: l'obiettivo per i rossoneri, ovviamente, è andare il più avanti possibile e magari mettersi nella posizione di giocarsi una vittoria a maggio. Tra le fila dei rossoneri c'è qualcuno che sa come si fa e che lo ha già fatto anche da protagonista. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek che nel 2019 con il Chelsea di Sarri fu grande trascinatore nella competizione europea. Per questo oggi Tuttosport titola così: "EuroMilan, Loftus-Cheek sa come si fa".

Nel sottotitolo si precisa: "L'inglese, con il Chelsea allenato da Sarri, è stato protagonista nella vittoria in Europa League dei Blues con quattro gol segnati". In quel Chelsea lì, che sconfisse in semifinale l'Eintracht di Jovic, c'erano in rosa anche Giroud e Pulisic. Per Loftus il "peccato" fu saltare la finale tutta inglese con l'Arsenal per infortunio ma, nel resto della competizione, fu trascinatore.