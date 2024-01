Tuttosport sull'idea di mercato: "Chalobah alla Tomori"

L'obiettivo per quest'ultima settimana di mercato, o poco più, per il Milan è quello di portare un nuovo difensore alla corte di Stefano Pioli. In questo senso i rossoneri sono attenti a diversi profili ma al momento quello più popolare sarebbe l'inglese del Chelsea Trevoh Chalobah, classe 1999 e già cercato dalla dirigenza di via Aldo Rossi in passato, soprattutto nell'estate post Scudetto. Tuttosport titola: "Chalobah alla Tomori".

Chalobah conviene per la possibile formula. Infatti con il Chelsea, con cui i rapporti sono ottimi per via delle tante trattative nelle ultime sessioni, si potrebbe pensare di mettere in piedi una trattativa stile Fikayo Tomori. Dunque un'operazione in prestito con diritto di riscatto da pagare, eventualmente, in estate. L'ostacolo grosso è il fatto che il giocatore non ha alcuna presenza quest'anno per via di un infortunio al ginocchio dal quale però dovrebbe essersi ripreso.