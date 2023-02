Tuttosport sull'incasso record: "Il pubblico del Milan vale due volte lo United"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La serata di martedì non è stata memorabile solamente per il risultato finale ma anche per la cornice spettacolare offerta dal pubblico di San Siro che ha risposto come nelle migliori occasioni europee di un tempo. Tuttosport oggi analizza il record di incasso fatto registrare durante la serata contro il Tottenham e titola: "Il pubblico del Milan vale due volte lo United". Già perchè i 9.1 milioni entrati nelle casse rossonere sono leggermente più del doppio dell'incasso medio fatto registrare dal Manchester United che, in Premier League, è la squadra che guadagna maggiormente in questo senso. Il tutto reso possibile non solo dalla grande occasione ma anche dal prezzo medio di un biglietto che si attesta sui 122 euro.