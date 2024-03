Tuttosport sulla condizione di Maignan in nazionale: "Oggi la decisione"

vedi letture

Nella giornata di ieri, come riportato da Le Parisien, Mike Maignan non ha preso parte all'allenamento della Francia in vista dell'amichevole che i vice campioni del mondo giocheranno contro la Germania domani sera. Il portiere rossonero è reduce da una botta al ginocchio subita nell'ottavo di ritorno di Europa League contro lo Slavia che è stata seguita da un sospetto problema muscolare nel finale della gara contro l'Hellas Verona di domenica scorsa. Il fatto che Maignan sia partito per Clairefontaine, dopo esami che avevano escluso qualsiasi tipo di lesione, ha rassicurato un po' tutti ma ieri, come detto, non si è allenato.

Così questa mattina Tuttosport riprende quanto riportato ieri da MilanNews.it (CLICCA QUI), ovvero che: "Maignan, oggi la decisione". Dopo l'allenamento di oggi il CT francese Didier Deschamps deciderà se convocare Maignan per l'amichevole contro la Germania. Molto dipenderà ovviamente dalla presenza del milanista all'allenamento che i transalpini faranno questa mattina. Come anticipato ieri da MilanNews.it, gli staff della nazionale francese e del Milan sono in contatto e lavorano in collaborazione.