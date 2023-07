Tuttosport sulla prima amichevole negli States dei bianconeri: "Juve, è già sfida vera contro il Milan"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è dedicato alla prima amichevole della Juventus, che stanotte affronterà il Milan nella sua prima uscita prestagionale ufficiale. Dopo il test cancellato contro il Barcellona, i bianconeri avranno modo di sfidare i rossoneri a Los Angeles. Non dovrebbe esserci una rivoluzione tattica, visto che Allegri dovrebbe optare per il classico 3-5-2. Szczesny in porta, difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. Sulle corsie spazio per Weah e Cambiaso, con McKennie, Locatelli e Miretti in mezzo.

In attacco Max dovrebbe optare per la coppia Kean-Chiesa. Allegri dunque si affiderà alla miglior formazione possibile. La Juventus dovrà dimostrare di aver superato le vecchie lacune, offrendo trame di gioco maggiormente intense e interessanti. Subito dopo, i bianconeri avranno un'altra amichevole di lusso. Visto che il 3 agosto se la vedranno contro il Real Madrid.