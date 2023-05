Tuttosport sulla sfida Pioli-Inzaghi: "Il rischiatutto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina, per presentare l'euroderby di andata tra Milan e Inter, titola così dal punto di vista dei due allenatori Pioli e Inzaghi: "Il rischiatutto". Da una parte c'è il tecnico rossonero che insegue il sogno Champions e che non vuole chiudere a zero titoli dopo una stagione altalenante; dall'altra c'è quello nerazzurro che si gioca anche il suo futuro. Dopo vent'anni Milan e Inter si ritrovano in semifinale di Champions, il contesto è molto diverso ma la tensione la stessa. Oltre al prestigio della finale di Istanbul, in palio ci sono anche altri 15.5 milioni di euro di premi dell'Uefa.