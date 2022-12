Tuttosport sulle parole del direttore tecnico: "Maldini punta in alto: «Sempre in prima fila»"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport riporta le parole che Maldini ieri ha concesso direttamente dal ritiro rossonero a Dubai. Il titolo recita: "Maldini punta in alto: «Sempre in prima fila»". Il direttore tecnico del Milan ha tracciato la strada per il 2023 specificando che il club vuole competere ad alti livelli in tutte le competizioni: dalla Supercoppa allo Scuedetto, dalla Coppa Italia e la Champions. Nella chiacchierata parole al miele anche per Theo Hernandez e Giroud, arrivati in finale ai Mondiali.