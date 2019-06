Tuttosport: "Summit a Casa Milan: Sensi è il più vicino, tantativo Mancini"

"Summit a Casa Milan: Sensi è il più vicino, tantativo Mancini": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'incontro di ieri in via Aldo Rossi tra Paolo Maldini e Giuseppe Riso, procuratore di Stefano Sensi e di Gianluca Mancini. Il dt rossonero ha rimesso in piedi la trattativa per il centrocampista del Sassuolo e ha manifestato interesse anche per il difensore dell'Atalanta.