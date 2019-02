Tuttosport - Suso a processo, il Milan si interroga

L’ennesima prestazione deludente di Suso, scrive Tuttosport, ha creato nuovi dubbi in seno al club. Lo spagnolo guadagna come un top player, ma è anche uno dei giocatori dell’attuale rosa più appetibili sul mercato. Ed è proprio su questo tema - si legge - che al Milan si è aperto un dibattito. La possibilità di cedere Suso, infatti, non ricorre solamente nei pensieri dei tifosi, che cominciano a non sopportare più i suoi alti e bassi: anche all’interno della società le perplessità aumentano con il passare delle partite.