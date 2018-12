Il quotidiano Tuttosport pone l’accento sulla sfida nella sfida tra Suso e Iago Falque. I due hanno molte cose in comune: spagnoli, entrambi mancini e con un passato poco fortunato in Premier League, si sono rilanciati al Genoa per poi diventare pilastri fondamentali delle rispettive squadre, ovvero Milan e Torino. Stasera avranno il compito di alimentare la creatività in campo.