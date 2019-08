Tuttosport: "Svolta Milan: ora l'Atletico sblocca Correa"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina questa mattina: "Svolta Milan: ora l'Atletico sblocca Correa". Arrivano segnali di distensione da Madrid, con l'Atletico pronto a lasciare partire Angel Correa in direzione Milano. Resta il nodo sulla valutazione: per i rossoneri vale 45 milioni, mentre per l'Atletico 55. Il giocatore ha rifiutato la proposta del Monaco perchè già d'accordo con Maldini, e ora attende l'accordo tra le società che potrebbe arrivare dopo Ferragosto.