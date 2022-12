Tuttosport: "Tatarusanu non brilla. Maignan è pronto per la Salernitana"

MilanNews.it

"Tatarusanu non brilla. Maignan è pronto per la Salernitana": titola così questa mattina che spiega che il portiere romeno continua a non convincere, tanto che il Milan ha già in mano un nuovo secondo portiere per la prossima stagione, vale a dire Marco Sportiello. In casa rossonera c'è quindi grande attesa per il ritorno in campo di Maignan, il quale sta proseguendo il suo lavoro di recupero anche a Dubai per essere pronto per il match di campionato di Salerno del prossimo 4 gennaio.