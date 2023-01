Tuttosport: "Tatarusanu non si tocca nell'attesa di Maignan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport è chiaro questa mattina sulla questione relativa ai portieri rossoneri: "Tatarusanu non si tocca nell'attesa di Maignan". Nonostante l'arrivo del portiere colombiano Devis Vasquez, per il momento Pioli non ha nessuna intenzione di cambiare gerarchie tra i pali rossoneri in attesa che Mike Maignan torni prima o poi a disposizione. Il vice rimane Ciprian Tatarusanu che, anche questa sera contro il Torino, sarà titolare. Sembra che il club abbia deciso di non intervenire ulteriormente sul mercato per quanto riguarda un estremo difensore e che in estate sbarcherà in rossonero Marco Sportiello, per sostituire sia Tatarusanu che Mirante che difficilmente rinnoveranno i loro contratti.