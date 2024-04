Tuttosport: "Testa, condizione e meno infortuni. Così è rinato il Milan"

"Testa, condizione e meno infortuni. Così è rinato il Milan": titola così questa mattina Tuttosport in merito al Diavolo che ha cambiato marcia nel 2024. Dietro alla rinascita milanista ci sono diversi aspetti, in primis il calo drastico del numero infortuni rispetto agli ultimi mesi del 2023. I rossoneri sono poi cresciuti dal punto di vista fisico e tattico, con tutti i nuovi acquisti estivi che sono entrati nei meccanismi del gioco di Stefano Pioli.

Il tecnico milanista ha poi sistemato la fase difensiva perchè il suo Milan subiva troppi gol. Ma c'è un altro aspetto che ha permesso al Diavolo di cambiare marcia, vale a dire il ritorno nel club di via Aldo Rossi di Zlatan Ibrahimovic: anche se non gioca più, lo svedese è ancora un leader indiscusso del gruppo milanista e non è un caso che il Milan abbia cambiato marcia da quando lui è tornato in rossonero.