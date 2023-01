Tuttosport: "Theo-Giroud, un pieno di rabbia per ricaricare il Milan a Salerno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Theo-Giroud, un pieno di rabbia per ricaricare il Milan a Salerno": titola così questa mattina Tuttosport in vista del match di domani dei rossoneri contro la Salernitana. I due giocatori francesi, reduci dalla finale del Mondiale persa contro l'Argentina e rientrati da pochi giorni a Milanello, saranno in campo subito e avranno certamente grande voglia di riscatto.