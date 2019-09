Tuttosport - Theo Hernandez, infortunio superato

Theo Hernandez potrebbe partire dal primo minuto contro il Verona. Il francese, infatti, ha recuperato dall’infortunio alla caviglia destra: ieri ha svolto ancora un lavoro differenziato, ma già oggi - o al più tardi domani - si unirà al gruppo. Come riporta l’edizione odierna del Tuttosport, Hernandez era stato il migliore del Milan nelle prime uscite della squadra, dimostrando fin da subito le sue qualità (velocità, forza fisica e un sinistro insidioso). L’ex Real ha tutto per diventare il terzino titolare. Come detto, alla ripresa del campionato potrebbe giocare dall’inizio, ma non è da escludere che Giampaolo possa concedergli un ultimo turno di riposo.