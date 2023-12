Tuttosport: "Theo segue le orme del fratello Lucas"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Le necessità del caso hanno costretto Stefano Pioli ad optare per nuove soluzioni, come quella di Theo Hernandez nel ruolo di difensore centrale. Il calciatore francese non ha sfigurato nella prova offerta a San Siro contro il Frosinone, dimostrando qualità e attenzione anche in mezzo piuttosto che sulla fascia.

L’ex Real Madrid si è proposto direttamente a Stefano Pioli, provando a seguire un po’ le orme del fratello Lucas Hernandez. Anche l’attuale difensore del PSG ha iniziato come terzino sinistro, salvo poi essere impiegato anche come difensore centrale ai tempi del Bayern Monaco. È difficile che l’esperimento Theo Hernandez possa diventare una certezza per il futuro, visto che il classe ’97 è una risorsa troppo importante sulla corsia. Pioli però adesso sa di poter avere un arma in più in casi estremi come quelli vissuti dal Milan in queste settimane.