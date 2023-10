Tuttosport titola: "A Milanello con Bennacer: vuole tornare a dicembre"

Buone notizie, finalmente, anche dal fronte Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si era gravemente infortunato al ginocchio nel corso della semifinale di andata di Champions League lo scorso maggio. Ora ci sono risvolti positivi: "A Milanello con Bennacer: vuole tornare a dicembre".

Il numero 4 rossonero sarà già lunedì a Milanello per dare avvio alla seconda parte della sua riabilitazione, quella decisiva che dovrebbe traghettarlo fino al definitivo ritorno in campo. E il lavoro che partirà con l'inizio della prossima settimana porterà anche indizi su quando e come potrà tornare a pieno regime. L'ipotesi verosimile è inizio 2024 (con l'incognita Coppa d'Africa) ma si potrebbe già rivedere a metà dicembre.