Tuttosport titola: "Benatia a gennaio, il Milan in pressing"

C’è spazio anche per i rossoneri, o meglio, per le strategie di mercato del club sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Benatia a gennaio, il Milan in pressing", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che pone l’accento sulla necessità della società milanista di acquistare un difensore centrale per far fronte all’emergenza creatasi nel reparto arretrato. Leonardo, dopo l’operazione che ha portato Higuain e Caldara a Milano, potrebbe bussare nuovamente alla porta della Juventus.