Tuttosport titola: "Bivio Pioli, futuro Milan in gioco"

vedi letture

"Bivio Pioli, futuro Milan in gioco", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina. Questa sera i rossoneri sfideranno il Napoli di Garcia e in gioco c'è un posto tra i piani alti della classifica. Quello contro i pertenopei potrebbe essere il primo dei tanti crocevia importanti per Stefano Pioli in questa stagione.