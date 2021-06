Tuttosport titola: "Calhanoglu, spalle al muro"

"Calhanoglu con le spalle al muro. Il Milan pensa all'offerta al ribasso" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il piano di Calhanoglu, quello di mettersi in mostra agli Europei per attirare nuovi contratti, gli si è ritorto contro. Il giocatore non ha molto in mano, dopo un brutto Europeo da parte della sua Turchia, e non è da escludere un'offerta al ribasso del Milan: i rossoneri potrebbero 'approfittare' della situazione per rimodulare l'offerta, inserendo dei bonus in più nell'accordo.