Tuttosport titola: "Choc Milan: Gattuso lascia!"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sulle vicende rossonere. "Choc Milan: Gattuso lascia!", titola in taglio alto il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "Il tecnico ha deciso di dimettersi dopo l’incontro con Gazidis. Via anche Leonardo". Nuovo ribaltone, dunque, in via Aldo Rossi: il club cambia nuovamente guida - tecnica e dirigenziale - per provare a ripartire.