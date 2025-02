Tuttosport titola: "Conceiçao, 7 giorni da vero Milan"

vedi letture

"Conceiçao, 7 giorni da vero Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che oggi inizia una settimana che sarà il crocevia della stagione del Diavolo che è atteso da due scontri diretti importantissimi per la corsa Champions. Giovedì è in programma il recupero del match contro il Bologna che era stato rinviato lo scorso 26 ottobre per maltempo, mentre domenica sera a San Siro arriva la Lazio, anche lei in piena lotta per il quarto posto.

Sergio Conceiçao sa bene che il Milan sarà fondamentale portare a casa sei punti. Dopo il ko di Torino, il tecnico portoghese ha spiegato che crede ancora nella qualificazione alla prossima Champions e darà tutto per raggiungerla: "Ve lo voglio dire col cuore, non è finita la stagione. Noi stiamo qua forti e tutti insieme vogliamo lavorare fino a fine stagione per avere gli obiettivi che vogliamo, che è il quarto posto. E su questo ve lo garantisco, sono qui a lavorare giorno e notte se ho bisogno starò a Milanello quanto serve, non me ne frega niente perché saremo là, competitivi fino alla fine per arrivare al quarto posto”.