Tuttosport titola: "Conceiçao alla Gasp. Difesa a 3 e che Leao!"

"Conceiçao alla Gasp. Difesa a 3 e che Leao!": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che venerdì sera in casa dell'Udinese si è visto un Milan diverso dall'inizio alla fine. Il cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-3, ha rivitalizzato diversi giocatori, come per esempio Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez e soprattutto Rafael Leao, autore di una grande prestazioni arricchita da un gol e un assist per la rete del definitivo 4-0 di Reijnders.

Leao promuove il nuovo modulo

Nel post-partita, Leao ha commentato così il cambio di modulo deciso da Sergio Conceiçao: "Come mi sono trovato nel 3-4-3? Molto bene, ho trovato i movimenti davanti, ho creato pericoli, quelli davanti mi hanno cercato molto. Il mister ha trovato una bella strategia difensivamente e anche in attacco, ci siamo sentiti a nostro agio”.