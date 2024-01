Tuttosport titola: "Conte vede il Milan, il Milan vede Thiago"

Nonostante il futuro di Stefano Pioli al Milan sia ancora tutto da decidere, è partito già il casting su chi potrebbe prendere il posto del tecnico di Parma qualora le strade con i rossoneri si dividessero. Per questa ragione, questa mattina l'edizione cartacea di Tuttosport ha titolato così: "Conte vede il Milan, il Milan vede Thiago". Poi ha continuato: "In caso di addio di Pioli, capofila resta l'italo-brasiliano, più in linea con i progetti RedBird. Con lui si punta a Zirkzee".

Thiago Motta non è un vantaggio solo da un punto di vista economico ma anche per proseguire nel progetto già avviato. I rossoneri hanno bisogno di un allenatore che sposi la filosofia della crescita dei calciatori giovani. Ovviamente il nome di Antonio Conte stuzzica e lo stesso allenatore pugliese gradirebbe la destinazione rossonera, soluzione più probabile per rientrare nel calcio italiano, ma il suo ingaggio è elevatissimo e le sue richieste mai banali sul mercato potrebbero costituire un fattore di rischio.