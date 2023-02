Tuttosport titola così: "Il Cardinale della politica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha tracciato una sorta di albero genealogico dei contatti che il numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale ha intrecciato con diverse personalità politiche degli Stati Uniti, rendendolo a suo modo un personaggio influente. A San Siro in occasione del derby di andata, per esempio, c'era Mike Pompeo, che fu capo della politica estera durante l'amministrazione di Trump. Ma contatti sono stati allacciati nel tempo anche con Condoleezza Rice, segretaria di Stato nel secondo mandato di George Bush; Robert Gates, ex capo del Pentagono; Stephen Hadley, ex Consigliere per la sicurezza nazionale