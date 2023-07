Tuttosport titola così: "Milan, mercato inatteso. RedBird doppia Elliott"

Dopo un'estate, di fatto, in cogestione (quella vissuta l'anno scorso), questa che stiamo vivendo è la prima vera stagione estiva vissuta da RedBird al comando in solitaria del Milan. E dei cambiamenti si stanno vedendo, eccome. Tuttosport propone oggi un paragone con la strategia di Elliott, titolando: "Milan, mercato inatteso. RedBird doppia Elliott".

Nell'ultima estate della vecchia proprietà, quella scorsa, il Milan aveva speso in totale 51,7 milioni di euro, di cui 35 solamente per De Ketelaere e acquistando complessivamente 6 giocatori. Quest'anno il club, sotto la gestione RedBird, ha acquistato lo stesso numero di giocatori (con il settimo in canna, Chukwueze) spendendo il doppio: circa 112 milioni (28 milioni per Chukwueze incusi). Questo è stato possibile grazie a un cambio di strategia che ha avuto il suo fulcro nella cessione di Tonali che ha di fatto aperto il mercato rossonero, garantendogli un così ampio respiro.