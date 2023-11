Tuttosport titola così: "Notte fonda. Il Milan non c'è più"

Dopo la sconfitta con l'Udinese per 1-0 arrivata ieri sera a San Siro, Tuttosport ha analizzato così il momento dei rossoneri, tutto tranne che positivo: "Notte fonda. Il Milan non c'è più". I tifosi accolgono la sconfitta con i fischi, anche della Curva e Pioli indica la confusione come principale colpa dei rossoneri che ora si ritrovano con le spalle al muro in Champions e a sei punti dall'Inter in campionato. Ora il Diavolo non vince da quattro partite: l'ultima gioia un mese fa a Marassi contro il Genoa.