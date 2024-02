Tuttosport titola così: "Sporting e caso Leao: l'udienza"

vedi letture

Questa mattina Tuttosport fa luce anche sulla riapertura del "lodo Sporting" tra Sporting Lisbona e Lille in merito al trasferimento di Rafael Leao nel 2018. Il quotidiano oggi titola: "Sporting e caso Leao: l'udienza". Ieri dal Portogallo hanno confermato una nuova udienza fissata per il 26 marzo al TAS di Losanna: un filone giudiziario che, come ha anticipato ieri MilanNews.it (LEGGI QUI e ASCOLTA IL PODCAST) non riguarda più in alcun modo Rafael Leao o il Milan. Il club, sulla carta, non è mai stato interessato legalmente dallla vicenda.

Il processo infatti è frutto dell'ennesimo ricorso dello Sporting che vuole ottenere l'intera somma del risarcimento dal Lille, pari a 45 milioni di euro, equivalenti alla clausola rescissoria di Leao all'epoca dei fatti. La multa di 16.5 milioni, mutata per gli interessi a 19.5, a cui era condannato Leao in solido con il Lille, è stata pagata dai francesi lo scorso aprile e per questo il giocatore non ha più nessuna responsabilità giuridica nei confronti del club lusitano in cui è cresciuto.