Tuttosport titola così su Milan e Tottenham: "La Champions per salvarsi"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina inizia a presentare la sfida tra Tottenham e Milan, a due giorni dall'ottavi di ritorno a Londra. Questo il titolo del dossier: "La Champions per salvarsi". Da una parte ci sono i rossoneri che non devono ricadere nella spirale negativa di gennaio dopo Firenze e che hanno bisogno di recuperare la testa ma soprattutto alcuni singoli, specialmente in difesa. Dall'altra parte c'è un Tottenham che in questa stagione non sta trovando una grande costanza di rendimento e nello specifico non la stanno trovando le sue stelle.