Tuttosport titola: "De Ketelaere: da gioiello a esubero"

"De Ketelaere: da gioiello a esubero": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il belga, arrivato un anno fa come il grande colpo di mercato del Milan, ha deluso parecchio e ora è finito sul mercato. Per cederlo, il club di via Aldo Rossi chiede almeno 28 milioni di euro per non fare una minusvalenza, ma al momento nessun ha messo sul piatto questa cifra. Il giocatore, da parte sua, vorrebbe invece convincere Pioli a tenerlo perchè ha grande voglia di riscatto.