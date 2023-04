Tuttosport titola: "Diaz, un 10 discontinuo e geniale"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Diaz, un 10 discontinuo e geniale": titola così questa mattina Tuttosport che esalta la prestazione dello spagnolo contro il Napoli. Purtroppo Brahim non è sempre decisivo come al Maradona, ma in via Aldo Rossi vogliono provare comunque a trattenerlo anche dopo la fine del prestito dal Real Madrid. Avere in rosa un giocatore della sua qualità è sempre positivo.