L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Due milioni per San Siro". Per fermare le vibrazioni e poter riaprire interamente il terzo anello dello stadio milanese sono necessari dei lavori da due milioni di euro, una spesa che però Milan e Inter non sembrerebbero intenzionate ad affrontare per un impianto che intendono abbandonare nel giro di pochi anni.