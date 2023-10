Tuttosport titola: "Due regali per Pioli: Kalulu e Krunic hanno recuperato"

vedi letture

L'edizione di questa mattina di Tuttosport parla della situazione infermeria rossonera con Pioli che ha motivi sia per sorridere che per riflettere. Il titolo si concentra sul bicchiere mezzo pieno: "Due regali per Pioli: Kalulu e Krunic hanno recuperato".

Come riportato ieri pomeriggio anche da MilanNews.it, sia il centrale francese che il centrocampista bosniaco ieri hanno svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo: difficile che giocheranno dal primo minuto ma almeno il tecnico rossonero li avrà a disposizione e potrà reinserirli in vista dei tanti impegni. Chi ancora lascia dei dubbi è Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è l'unico che ha lavorato ancora a parte e solo oggi si deciderà se convocarlo o meno per domani sera.